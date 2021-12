Wie vanavond een trouwfeest organiseert kan met alle gasten de overgang van oud naar nieuw vieren. De eigenaars van een feestzaal in Kortemark gebruiken dit creatief achterpoortje. Ook in Beerst bij Dikmsuide worden vanavond zo’n 160 gasten verwacht op een trouwfeest.

Een jong koppel dat vanmorgen in het huwelijksbootje is gestapt, heeft de zaal afgehuurd, vanavond op oudjaar. Vanaf 18 uur verwachten ze hier zo’n 160 genodigden voor een trouwfeest, zonder sluitingsuur. Het trouwkoppel vraagt wel dat alle gasten een zelftest doen. Ook dansen is toegestaan, met mondmasker.