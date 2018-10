Koppel slaat buurman bijna blind op ontaard feestje

Op een uit de hand gelopen verjaardagsfeestje takelde het koppel een buurman zodanig toe dat hij een oog verloor. Voor de verjaardag van de eerste beklaagde had de tweede beklaagde ook de buurman uitgenodigd. Er vloeide heel wat alcohol en plots sloeg de sfeer om. Volgens de ene beklaagde had het slachtoffer haar een oneerbaar voorstel gedaan, waarop haar vriend ontplofte. Hij deelde rake klappen uit aan de buurman en schopte hem tot hij niets meer zag, terwijl de vrouw de deur op slot deed waardoor hij niet weg kon. Het slachtoffer slaagde er uiteindelijk in om te ontsnappen naar het balkon, waar hij een voorbijgangster kon alarmeren. Die belde de politie en zag nog net hoe het bloedend slachtoffer weer naar binnen werd gesleurd. De twee beklaagden riepen naar de voorbijgangster dat ze de man niet moest geloven want dat hij gek is. Terug binnen probeerde de buurman zich te verdedigen met een mes dat hij in de keuken vond, maar het bleek slechts om een botermes te gaan. De politie moest de deur van het appartement forceren om de man te bevrijden.

"Ik had de indruk dat de vrouw ervan genoot toen de man mij schopte", vertelde de man eerder aan de rechter. Het slachtoffer verloor een oog en is ook zo goed als blind aan zijn andere oog. De mannelijke beklaagde werd maandag veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden, waarvan tien maanden effectief. De vrouw kwam er van af met een werkstraf van 125 uur. Beiden moeten ook een boete betalen van 200 euro. Het slachtoffer werd een schadevergoeding van 5.000 euro toegekend.