Koppel leverde overdosis fentanyl

In april lieten ze aan een medewerker van het Medisch-Sociaal Opvangcentrum (MSOC) weten dat er een lijk lag in een kraakpand in de Paulusstraat. Bij het levenloze lichaam van een vrouw van in de dertig werden maar liefst 39 verpakkingen gevonden van Durogesic, een sterke pijnstillende pleister die fentanyl bevat. Het goedje is sterker dan morfine en wordt vaak gebruikt door heroïneverslaafden.

Ook zelf verantwoordelijk

De twee moesten toegeven dat ze het slachtoffer al op woensdag of donderdag hadden zien liggen. De verdediging legde zich neer bij een veroordeling voor schuldig verzuim, maar betwist dat de beklaagden de fentanylpleisters leverden. De rechter oordeelde dat het stel wel degelijk de fatale dosis fentanyl leverde aan het slachtoffer. Tegelijk werd wel beslist dat het slachtoffer zelf voor 80 procent verantwoordelijk was voor haar dood. Daardoor vielen de schadevergoedingen aan de burgerlijke partij lager dan gevorderd uit. In totaal moeten de beklaagden voorlopig bijna 3.000 euro betalen aan de familie van het slachtoffer.