Koppel in levensgevaar na aanrijding door lijnbus in Menen

Iets na acht uur vanochtend heeft een lege bus van De Lijn een koppel aangereden op het zebrapad in de Guido Gezellelaan in Menen.

De vrouw van 46 was samen met haar man van 57 de straat aan het oversteken toen ze opgeschept werden. Ze wonen er vlakbij. De slachtoffers zijn in in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De bus was op het moment van het ongeval leeg en op de terugweg naar de stelplaats. De chauffeur heeft nog geremd, er waren remsporen, maar hij heeft vermoedelijk door het slechte weer en de duisternis het koppel niet tijdig opgemerkt. De verkeersdeskundige van het parket zegt dat er geen sprake is van overdreven snelheid of alcohol.