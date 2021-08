Koppel aangehouden na grijpdiefstallen in Knokke-Heist

De lokale politie Damme/Knokke-Heist kwam enkele dagen geleden een 31-jarige vrouw en 27-jarige man van Roemeense origine op het spoor die verdacht worden van twee grijpdiefstallen in de Lippenslaan en Diksmuidestraat.

Die diefstallen vonden plaats in juni en juli 2021. In beide gevallen stapte de vrouw uit de wagen en nam ze de arm van het slachtoffer vast om zijn Rolex-horloge te stelen.

Dankzij het cameranetwerk kwam de lokale politie het duo op het spoor. Dankzij doorgedreven speurwerk en een goede samenwerking met de lokale politie Ukkel – Watermaal-Bosvoorde – Oudergem kon het koppel opgepakt worden. Ze zijn inmiddels aangehouden. De buit is nog niet terecht en de politie onderzoekt of ze ook in aanmerking komen voor andere feiten.