De vuurtoren van Oostende heeft nu ook een amateurkoor geïnspireerd om er een lied over te maken. Het is eigenlijk een loflied voor de vuurtoren. Maar nu krijgt meer en meer de vorm van een strijdlied, na de vaudeville met het licht dat in de appartementen op de Oostoever schijnt.

Het wijkkoor van het Westerkwartier in Oostende zingt een eigen compositie over Lange Nelle, de vuurtoren van Oostende. Maar de “Lange Nelle” ligt vandaag dus onder vuur. Luister hun ode aan de vuurtoren in de bovenstaande video.

Lange Nelle was in première te horen gisteravond op het huiskamerfestival Chambres d’O in Oostende.