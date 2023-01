Koopjesperiode van start met fikse kortingen

De koopjesperiode is vandaag gestart, meteen met grote kortingen. -50 of -70 procent, het is geen uitzondering. Zelfstandigenorganisatie Unizo bekijkt die grote kortingen toch wat argwanend.

Handelaars kenden door hogere loon- en energiekosten een moeilijke periode. Al zijn de meeste winkeluitbaters die wij spraken in Kortrijk vooral enthousiast. En de klanten ook. " Wij hebben een goede koppelverkoop gehad. Net voor de feestdagen. Gisteren was ook al een zeer goede dag al. En vandaag, solden he. Het komt allemaal goed," zegt winkeluitbaatster Kaat Bruynooghe.

Beetje argwanend

De kortingen op deze eerste koopjesdag zijn dan ook meteen al stevig: van min vijftig tot min zeventig procent, je vindt ze al. Dat vindt Vincent Kint van Unizo West-Vlaanderen toch een teken aan de wand: " We hebben ook het warme weer waardoor de winterkoopjes ook niet zo goed aanslaan. Dan nog eens starten met hoge kortingen is misschien een must om mensen naar de winkel te lokken. Maar het is voor de handelaar niet altijd de beste optie.Hij heeft nog een stock liggen, en moet die zo kwijt raken."

Al horen wij bij aardig wat handelaars dat net de volledige stock al in de winkel ligt. "Alles wat we hebben hangt in de winkel. Dus dat is goed hé," zegt Kaat.