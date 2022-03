Carlo Herpoel uit Heule is vanmorgen met zijn kookvrachtwagen vertrokken naar de Poolse hoofdstad Warschau. Hij zal er met zijn vzw Belgium Aid koken voor Oekraïense vluchtelingen.

In één week tijd bouwde Carlo Herpoel een vrachtwagen om tot kookvrachtwagen. Samen met twee vrijwilligers uit Bredene en Ingelmunster zal hij koken voor Oekraïners die gestrand zijn in een muziekcentrum in Warschau. Carlo heeft ook een kookbus waar hij na de overstromingen al mee naar de Ardennen trok. Ook die bus gaat straks naar Polen.