The Kooks & Zwangere Guy op Festival Dranouter

Ook La Brass Banda, Jan De Wilde, Lenny & De Wespen, Lieven Tavernier, Black Flower en Sarah Jane Scouten worden aan het lijstje toegevoegd samen met een reeks toppers uit de Vlaamse folkscene zoals Myrddin & Imre, Naragonia Quartet, Hot Griselda, De Garre van Kornee en Ethno Flanders, zegt Festival Dranouter.

Op de affiche stonden al Tom Odell, Black Box Revelation, Novastar, Jasper Steverlinck, Tourist LeMC, Dead Man Ray, SX, Ibeyi...

The Kooks is Britse topband

'Frontman Luke Pritchard is onder de indruk: anno 2019 schitteren The Kooks als nooit te voren', zegt de organisatie. 'Hoewel de band intussen al meer dan 10 jaar bezig is, zijn de 4 mannen nog niets van hun charme verloren. Dat bewezen ze vorig jaar met een fenomenaal optreden op de Main Stage van Rock Werchter en een nostalgische, sympathieke passage tijdens De Warmste Week. Sinds augustus 2018 blinkt hun langverwachte nieuwe album "Let's Go Sunshine" in de rekken, waarvan single "All The Time" grijs gedraaid wordt op alle radiostations. Logisch dus dat hun optreden in de Lotto Arena van maart 2019 in een mum van tijd was uitverkocht. In 2006 sloeg hun debuutplaat 'Inside In/Inside Out' in als een bom. Werkelijk elke single groeide uit tot een klassieke indierock meezinger. “Naive”, “Ooh La”, “She Moves In Her Own Way”... The Kooks passen perfect binnen het rijtje van Britpopbands zoals Editors, Arctic Monkeys en Kaiser Chiefs. De singles “Always Where I Need To Be” en “Do You Wanna” van op hun tweede plaat "Konk" (2008) doen dit succes moeiteloos over. Met "Let's Go Sunshine" tonen The Kooks dat ze keer op keer sterke albums afleveren volgens de beste Britrocktradities. The Kooks staan zondagavond in de Kayam.'

Ook Zwangere Guy

Festival Dranouter: 'Het mag gezegd worden: Gorik van Oudheusden, aka Zwangere Guy, is dé hiphopkoning van de Belgische hiphopscène. Hij maakte naam als deel van het rapcollectief STIKSTOF, maar trok vooral solo de aandacht door zijn scherpe toon en kritische teksten. Zijn eerste mixtape "Zwangerschapsverlof Vol. 3" leverde hem een Red Bull Elektropedia Award op. Zwangere Guy doet op hetzelfde elan verder met debuutplaat "Wie is Guy?", dat voor liters extreem lovende recensies zorgde (vier sterren én een halve bij HUMO!). Met zijn song ‘Gorik Pt.1’ weet hij een gevoelige snaar te raken bij gans radioluisterend Vlaanderen. Op de single "Guy-Funk" gaat Zwangere Guy voor een aanstekelijke samenwerking met de zwangere Selah Sue. Kortom: Guy zorgt voor hiphop in de huiskamer. De buzz rond zijn debuutplaat is indrukwekkend, net als de manier waarop hij zijn publiek live bespeelt. Zwangere Guy jut individuele toeschouwers op tot één jubelende massa mensen - volledig in the zone door zijn vibe, flow en beats.'

