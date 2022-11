Kookeet stopt na tien edities

Na tien edities valt het doek over Kookeet en is Flavourite Bruges aan zet om Brugge als gastronomische stad op de kaart te blijven zetten.

Franky Demon, voorzitter Brugge Plus: "Het uitgangspunt om de Brugse gastronomie na twee bijzonder moeilijke jaren opnieuw in de kijker te zetten was ambitieus en de setting van Kookeet 2022 in het Grootseminarie was geslaagd. Het koken stond centraal, de chefs konden mikken op kwaliteit en niet op kwantiteit. We stellen echter vast dat de publieke opkomst ver beneden de verwachting bleef. De energiecrisis en het slechte weer hebben daarbij zeker een rol gespeeld. Het is dan ook duidelijk dat Kookeet in deze formule niet meer mogelijk is voor Brugge Plus en dat de tijd ook rijp is om met iets nieuws uit te pakken om de Brugse gastromonie op de kaart te zetten. En dit past perfect binnen de opdracht Flavourite Bruges."

Pablo Annys, schepen van Werk en Ondernemen: "Het label Flavourite Bruges bestaat intussen een jaar en profileert Brugge als een stad waar chefs studeren, waar prachtige producten geteeld en gevangen worden en waar de bourgondische bezoeker zijn gading vindt in een grote variëteit aan kwaliteitsrestaurants. We willen dan ook onder de vlag van Flavourite Bruges het hele jaar door onze gastronomie in de kijker zetten. 2023 belooft dus zeker een lekker jaar te worden."

Patrick Devos: “We zijn stad Brugge dankbaar dat ze meer dan 10 jaar de Brugse gastronomie hebben ondersteund met Kookeet. Maar we zijn klaar voor een nieuwe formule. We zijn chefs en we experimenteren dus graag in onze keuken en komen dan ook graag met iets nieuws. We kijken uit naar een mooi gastronomisch vervolg onder de vleugels van Flavourite Bruges.”