Kookeet opnieuw uitgesteld naar 2022

Het culinaire festival Kookeet in Brugge slaat opnieuw een jaar over. Het festival is nu verplaatst naar volgend jaar.

"De organisatie van het meest toonaangevende culinaire festival van Vlaanderen vraagt veel voorbereiding en focus," zegt burgemeester Dirk De fauw. "Onze chefs hebben nu dringender prioriteiten en Kookeet zonder maximale input van de chefs, dat is als een café zonder bier. Veel deelnemers en medewerkers zijn de komende maanden terecht volop bezig met de heropstart van hun zaak. We kunnen nu niet vragen dat onze chefs energie stoppen in het festival dat in het najaar op de agenda staat."

Uitstel betekent geen afstel: volgend jaar wil Kookeet groots terugkeren.