Kooi met... witte muizen in park in Oostende

Opmerkelijke vondst in Oostende: een wandelaar vond vorige nacht een kooi met witte muizen in het park. Hij verwittigde de politie.

De politie krijgt al vaker vreemde meldingen binnen maar die van vorige nacht is toch wel bijzonder.

Muizen in het park

Even voor middernacht belde een man naar de politie. Tijdens zijn wandeling met zijn hond had hij een kooi gevonden met levende, witte muizen. Dat gebeurde in het Leopoldpark.

"De politie heeft de kooi met de muizen opgehaald", vertelt de woordvoerder van de politie van Oostende. "We hebben ook het knaagdierenopvangcentrum in Bredene verwittigd. De muizen hebben de nacht doorgebracht op het commissariaat."