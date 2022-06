Konvooi met 8 aardappelrooiers naar Denemarken

In Roeselare is deze middag een konvooi van acht trucks richting Denemarken vertrokken. Aardappelmachineproducent AVR levert zo in totaal acht rooiers voor de Deense markt.

Het familiebedrijf kende de voorbije jaren een enorme expansie en heeft ondertussen klanten in meer dan 50 landen.

De aardappelrooiers wegen elk 11 ton. Kostenplaatje per stuk: tot 250.000 euro. Het konvooi rijdt via Nederland naar Denemarken. Een huzarenstukje met bijhorende breedtevergunningen, begeleiding en een pak gemaakte transportafspraken. Als alles goed gaat, komen de vrachtwagens woensdag aan.

Een transport als deze toont de enorme expansie van het familiebedrijf aan. Tom Lootens, AVR: “Toen ik hier ongeveer 15 jaar geleden begon, werkten we met een 40-tal mensen. Vandaag werken we hier in Roeselare met ongeveer 225 mensen. De omzet is ook maal vijf of maal zes gegaan. En we blijven stijgen. De bedoeling is om te blijven groeien.”