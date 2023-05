De blauwe bruggen staan wel vaker een tijdje open voor onderhoudswerken. Vanaf maandag 22 tot en met vrijdag 26 mei zijn de Konterdambruggen afgesloten voor alle verkeer. Zowel voor verkeer over de weg als het scheepvaartverkeer.

Om de werken zo veilig mogelijk te laten verlopen kan het verkeer een week lang niet door. Er is een omleiding voorzien, in de spitsuren zal er wellicht een hele week verkeershinder zijn. De gewoonlijke omleiding is van toepassing.