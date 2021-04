Konterdam Oostende wil auto's over brug

Op de wijk Konterdam in Oostende loopt een petitie om terug autoverkeer toe te laten op de brug over de A10. 700 mensen hebben al hun steun betuigd aan de oproep van de lokale buurtwinkel en een bakkerij.

Twee maanden geleden werd de oude brug over de snelweg gesloopt nadat ze verschillende keren was aangereden. De brug heeft jarenlang de twee delen van de wijk Konterdam met elkaar verbonden. Twee jaar geleden besliste Wegen en Verkeer al om alle gemotoriseerd verkeer op de Konterdambrug te weren omdat de constructie niet meer veilig was.

Omzet keldert

De lokale handel voelt naar eigen zeggen duidelijk dat de mobiliteit is afgenomen. Mensen met de auto willen de omleiding niet nemen en de bakkerij en de buurtwinkel voelen een forse omzetdaling.

Nieuwe brug

Er komt nu wel een tijdelijke brug, maar die is enkel voor voetgangers en fietsers. Of er straks toch weer auto's over de voorlopige brug kunnen, is bij Wegen en Verkeer nog niet beslist. Wel is er het plan om op termijn een nieuwe vaste brug te bouwen, maar een precieze planning is er nog niet. Ruim 700 mensen hebben de petitie nu al ondertekend.