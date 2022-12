Koningspaar bezoekt Zorggroep H. Hart in Kortrijk

Zorggroep H. Hart is actief in verschillende provincies. De groep richt zich op ouderenzorg, kinderopvang, thuisverpleging, en gezinszorg.

Het koningspaar ontmoet er bewoners en cliënten van de Zorggroep, maar ook personeel en vrijwilligers. Ze vertellen hun hoe het is om te leven in een woon- en zorghotel, of een assistentiewoning. Bijzondere aandacht gaat naar Residentie Budalys. Naast het unieke zicht op Kortrijk vanop het dakterras kan het koningspaar er kennismaken met de vele recreatiemogelijkheden voor de bewoners van Budalys zoals urban farming, petanque spelen of bijen kweken.