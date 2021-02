Koningspaar bezoekt Jan Ypermanziekenhuis

Ze willen er ruim de tijd nemen om te praten met artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers over de impact van de COVID-pandemie. Dat gebeurd telkens in kleine groepjes. "Het is de uitdrukkelijke wens van het koningspaar om mensen uit alle geledingen van het ziekenhuis te zien, " zegt algemeen directeur Frederik Chanterie. "Ze staan erop om hen een hart onder de riem te steken in deze uitdagende COVID-tijden. Ze willen luisteren hoe zij het coronajaar hebben beleefd."

De koning en de koningin bezoeken onder meer het COVID-noodhospitaal op de spoedafdeling. "Het is een bijzonder veeleisend jaar geweest. Dit bezoek is dan ook een teken van waardering en dank voor ieder van onze 1.600 artsen, medewerkers en vrijwilligers."