Koningin Mathilde bezoekt De Kindervriend in Rollegem

Voor Week van de Zorg bezoekt koningin Mathilde De Kindervriend in Rollegem. Dat is een multifunctioneel centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Dit jaar staat Week van de Zorg in teken van preventie. De jaarlijkse campagne zet de noden van en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector in de kijker. In de Kindervriend in Rollegem zitten zowel een school voor buitengewoon basisonderwijs, een internaat en een revalidatiecentrum.

"Ze mag hier komen werken"

Koningin Mathilde maakt er kennis met de kinderen en neemt deel aan een aantal activiteiten. Zo viert Mathilde samen met Aaron en de andere kinderen zijn zesde verjaardag. "Ze heeft geholpen om de cakejes te bakken. We hebben ze allemaal versierd", vertelt Aaron.

"De koningin heeft met de grootste naturel zich tussen de kinderen gezet", zeg directeur Geert Verpoest. "Als ze een job zoekt, krijgt ze hier meteen een aanbieding." En dat zou mooi mee genomen zijn. "Er is veel werk en nog altijd wachtlijsten. We zijn op zoek naar meer inclusie en verbinding met de omgeving", zegt de directeur.

Daarom is De Kindervriend altijd op zoek naar vrijwilligers. Ook komende zondag voor Dag van de Zorg staan de deuren open, dan wel zonder koningin.