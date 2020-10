Koningin bezoekt "Memling Now" in Brugge

Koningin Mathilde bezoekt vanochtend de tentoonstelling "Memling Now" in Brugge.

"Memling Now: Hans Memling in de actuele kunst" in het Sint-Janshospitaal vertrekt van de de schilderkunst van Memling die vandaag nog steeds hedendaagse kunstenaars inspireert. De Koningin wil met het bezoek de cultuursector ondersteunen, die de afgelopen maanden zwaar getroffen werd door de coronacrisis.