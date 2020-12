Koningin bezoekt meisjesinstelling De Zande

Koningin Mathilde brengt vandaag een werkbezoek aan de gesloten instelling De Zande in Beernem. Ze zal er spreken met de begeleiders en de meisjes die er verblijven.

"De pandemie en de coronamaatregelen hebben een grote impact gehad op de werking van de instelling en zo ook op het leven van deze jongeren", zegt het Koninklijk Paleis. "Door de coronamaatregelen werden hun contacten met mensen van buitenaf erg beperkt".

Beslissing jeugdrechter

De Zande biedt plaats aan 53 meisjes, verdeeld over 6 leefgroepen, die op beslissing van de jeugdrechter werden geplaatst. Tijdens hun verblijf volgen deze jongeren onderwijs op de campus en krijgen ze individuele en psychologische ondersteuning.

De instelling zet actief in op het constructief en herstelgericht werken met de jongeren en hun ouders of opvoeders en werkt zo stap voor stap aan een terugkeer naar huis of naar een jeugdhulpvoorziening.