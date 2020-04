Koningin belt thuisverpleegkundige en patiënte op

Ze sprak ook haar respect en dankbaarheid uit voor alle zorgverleners in de thuiszorg. Ook Koningin Mathilde is zich bewust van de grote impact van de coronacrisis op zorgbehoevende mensen die nog thuis wonen en alle zorgverleners die dit mee mogelijk maken. De koningin uitte haar dankbaarheid aan Celien voor haar inzet in deze moeilijke tijden. Ze nam uitgebreid de tijd om te vragen hoe zij het ervaart om nu te werken als thuisverpleegkundige en hoe ze het verschil probeert te maken voor haar patiënten. Hare Majesteit nam ook de tijd om met patiënte Camilla te spreken. Zij werd eind maart opgenomen in het ziekenhuis met coronasymptomen. Dankzij de hulp van haar familie en het Wit-Gele Kruis kan ze nu terug thuis wonen.