Koning bezoekt 'stopcontact op zee'

Het schakelplatform staat 40 km van de kust en zal tegen eind 2020 de elektriciteit van vier offshore windparken bundelen (Rentel, Seastar, Mermaid en Northwester 2) en gezamenlijk aan land brengen. Dat is efficiënter dan individuele kabels en geeft de windparken ook meer leveringszekerheid.

De 130 km aan kabels van het MOG zijn aangesloten op het hoogspanningsstation van Elia in Zeebrugge (Stevin post) van waaruit de stroom tot bij de consument wordt gebracht.

Chris Peeters, Chief Executive Officer Elia Group: "Met het MOG nemen we opnieuw een grote stap voor de integratie van meer hernieuwbare energie. We zijn bijzonder fier dat we zo een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen. Het project werd op een recordtijd gerealiseerd: in maart 2016 werden de eerste afspraken gemaakt met de overheden en nu is het project voor de deadline klaar. Dit is het resultaat van heel goed teamwerk en flexibiliteit van alle medewerkers aan dit project."

De koning werd ontvangen in Zeebrugge. Daar kreeg hij meer uitleg over de werking van het stopcontact. Vervolgens bezocht de koning het stopcontact zelf op zee met een helikopter.