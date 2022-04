Koning bezoekt onderzoeksschip Belgica in Zeebrugge

Koning Filip bezoekt deze voormiddag het nieuwe onderzoeksschip Belgica in de marinebasis in Zeebrugge. Hij is rond 9u30 aangekomen.

Hij krijgt er uitleg van de bemanningsleden en onderzoekers. De nieuwe Belgica vervangt de oude Belgica en moet zo’n 300 dagen per jaar op zee onderzoek doen naar onder meer de klimaatverandering, het vissenbestand en ander leven in zee. In 2023 zullen de wetenschappers ook naar Groenland varen.

Het schip biedt tegenover de oude Belgica meer ruimte aan wetenschappers en voor onderzoek, en is uitgerust met state-of-the-art wetenschappelijke apparatuur. Het zal jaarlijks meer tijd op zee spenderen en een groter onderzoeksgebied dekken (Noordzee, Atlantische Oceaan, Middellandse Zee en Noordpoolgebied in de zomer). Het is gebouwd volgens de strengste normen inzake energieverbruik, uitstoot en geluidsproductie.

