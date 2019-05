Komt nieuw stadion Club in Knokke-Heist?

Er is nog altijd geen advies van de auditeur van de Raad van State over het nieuwe stadion van Club Brugge, langs de Blankenbergse Steenweg. Intussen onderzoekt Blauw-Zwart ook mogelijke alternatieve locaties, dat gaf voorzitter Verhaeghe al mee.

Ook een stadion in Knokke-Heist, vlak aan de A11, blijkt een optie voor Club. Let wel: enkel als het project langs de Blankenbergse Steenweg er niet komt. Club bouwt al een nieuw oefencomplex in Westkapelle. De Knokse stadionplannen zitten evenwel nog in een embryonale fase en zijn nog niet aan de orde, volgens de kustgemeente.

Wachten op advies van Raad van State

Wel zit er nog altijd weinig beweging in het huidige stadiondossier. Het is al meer dan een jaar wachten op het advies van de auditeur van de Raad van State. De stad Brugge zat intussen al rond de tafel met meerdere betrokkenen. Maar vooral de vzw Groen wil niet wijken en blijft achter haar verzet tegen het project staan.

Ook op grondgebied Brugge zou er trouwens een plan-B zijn voor het stadion. Daarnaast is ook een voetbaltempel voor Club in Aalter nog altijd niet onmogelijk. Het blijft wachten op duidelijkheid.

