Komt er nog een droneshow met oudejaar in Brugge?

Door de mist en vochtigheid gingen 40 drones in veiligheidsmodus en dat betekende meteen het einde van het spektakel, nog voor het begon.

Kostenplaatje: 25.000 euro

Een domper op de overgang van oud naar nieuw voor het publiek. Brugge zit in de komende weken samen met de jonge Brugse ondernemers, die drie jaar aan de droneshow gewerkt hebben, om alles te evalueren. Het dronespektakel kost 25.000 euro.

"Als er een droneshow plaatsvindt, gaan we ook zorgen voor een alternatief programma, want we hebben daar misschien te weinig rekening mee gehouden dat het kon tegenvallen", aldus burgemeester Dirk De fauw. "Het zit nog in een experimentele fase en het moet waarschijnlijk nog verder uitgewerkt worden. Maar ik sluit niet uit dat we op oudejaar volgend jaar terug met een droneshow komen, maar dan één die zeker moet lukken."

