Komt dat zien in Nieuwpoort

Theaterfestival ‘Komt dat zien!’ toonde van vrijdag tot zondag theater, comedy en dans op bijzondere locaties in Nieuwpoort. Een danstheaterwandeling door het natuurdomein ‘De Koolhofput’ was ook een optie.

Voor de tweede zomer op rij programmeerde het theaterfestival ‘Komt dat zien!’ intieme voorstellingen verspreid over de stad. Zo’n 120-tal bezoekers wonen een opvoering bij en de theaterwandeling vertrekt in nog kleinere groepen. Wandelaar Joey Brocken vindt het een fijn concept. “Het is hier een heel mooi gebied om te wandelen”, vertelt de bezoeker. “Het is artistiek en heel rustgevend.”

Voor kinderen is er het stuk ‘Stok Paard Prins’ van het gezelschap 4Hoog in de tuin van de pastoriewoning. De kleutervoorstelling brengt een humoristisch sprookje over een ridder en een prinses op hun paard.

Ongeveer 600 bezoekers kwamen op ‘Komt dat zien!’ af, wat ervoor zorgde dat de meeste voorstellingen uitverkocht waren.