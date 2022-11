Komt allereerste waterstofcentrale van het land in Zeebrugge?

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “Het project is gelegen in de achterhaven van Zeebrugge (Barlenhuisstraat 5). De waterstofcentrale komt rond de Fluxyssite, waar op heden onbestemde gronden al maximaal worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie. De ideale locatie dus voor een waterstofcentrale, die de eerste van dergelijke schaal zal zijn in België. Met het verlenen van dit advies leggen we de basis voor de bouw van de nodige infrastructuur voor de energietransitie en wordt onze energiehub in Zeebrugge nog sterker.”

“Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van hernieuwbare energie. We zijn trots dat Zeebrugge hierin mag pionieren. De installatie zal gebruikt worden voor de productie van waterstof voor mobiliteit en industrie. Deze volumes zullen worden beleverd aan de afnemers van waterstof met behulp van tube-trailers. Deze tube-trailers worden gevuld op het vulstation van Hyoffwind. Daarnaast zal de installatie ingezet worden voor netondersteunende diensten (balancering van het elektriciteitsnet van Elia). De waterstof die geproduceerd wordt in het kader van netondersteunende diensten, kan geïnjecteerd worden in het aardgasnetwerk”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Dit is ook een niet onbelangrijke stap in de waterstofstrategie van de haven van Antwerpen-Brugge waarbij wij ook in Zeebrugge een belangrijke invoerhaven wensen te worden van ‘groene waterstof’. Daardoor zal onze industrie, onder meer de petro-chemische cluster in Antwerpen, maar ook de industrie in het Duitse Rührgebied de switch kunnen maken naar milieuvriendelijke energiebronnen.”