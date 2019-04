Komst van frietfabriek zorgt voor commotie

Die wil er een nieuwe vestiging bouwen, maar omwonenden proberen dat tegen te houden, schrijft De Standaard. Ze vinden de plaats in het midden van een woonwijk in de Borinage ongeschikt voor dat soort activiteiten, vrezen voor vervuilende industrie, minderwaardige jobs, en een grote ecologische voetafdruk. Er loopt een petitie en in de buurt zijn affiches opgehangen. Aanvankelijk leek de plaatselijke politiek het dossier genegen, maar dat lijkt voorbij. De bevoegde intercommunale zou alvast op zoek zijn naar een meer geschikte plek.