Komst van 300 asielzoekers: infomarkt in Koksijde

Alle diensten die bij het asielcentrum betrokken zijn, gaven er vanmiddag tekst en uitleg. Het is de tweede keer dat Koksijde vluchtelingen opvangt.

Misverstanden of zure reacties vermijden. Dat is het doel van de infomarkt. Vier jaar geleden kregen vluchtelingen al eens onderdak in de gebouwen van de kazerne. Voor de meeste buurtbewoners en Koksijdenaars was dat toen niet echt een probleem.

De federale overheid werkt nauw samen met het Koksijdse gemeentebestuur en de politie. Want de situatie is anders dan vier jaar terug. De druk van mensensmokkelaars en de trafiek van transmigranten op weg naar het Verenigd Koninkrijk is toegenomen.

Het gaat om een tijdelijk asielcentrum. Eind juni is iedereen weer weg beloofde minister van Asiel en Migratie Maggie De Block.