Komst crisisopvangcentrum zorgt voor gemengde reacties

George Carels woont in de buurt van het gebouw waar het opvangcentrum zou komen. "Ik vind het geen goeie locatie, dit is een woonbuurt," zegt hij. "Het is niet dat het slechte mensen zijn. Er zijn locaties genoeg waar ze dat wel kunnen doen. In september is dat hier trouwens onbewoonbaar verklaard geweest en nu plots is alles conform de wet?"

Marnix Somers voelt zich straks niet meer veilig, en ook Sofie Landuyt heeft haar bedenkingen. "Ik begrijp dat er opvang moet zijn voor die gezinnen. Stel dat we zelf op de vlucht waren. Anderzijds ook de vraag: is dat wel verantwoord om zoveel mensen in die omstandigheden te huisvesten? En dan maak ik me meer zorgen over het feit dat de burgemeester aangeeft dat er hier een jeugd– of cultuurhuis zou komen, waarvan we helemaal niets wisten.Dat zal misschien nog voor meer overlast zorgen dan kwetsbare geziinnen."

Vlaams Belang kondigt al meteen acties aan tegen de asielopvang. "West-Vlaanderen en Jabbeke draaien op voor het gefaald asielbeleid," zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin. "Vorige week is ook al de heropening van een opvangcentrum in Horizon Bredene aangekondigd."

Politieke reacties

“We vinden als Vlaams Belang dat die site, vlak bij een woonkern, helemaal niet geschikt is voor een open asielopvang," zegt Wouter Vermeersch. "Die locatie werd bovendien voorzien als KMO-zone en dat moet voor ons zo blijven."

Groen Jabbeke betreurt vooral de reactie van burgemeester Frank Casteleyn. " Een warm welkom is het alvast niet," zegt Peter-Jan Hallemeersch. De gemeente zou zich trouwens beter voorbereiden op wat komt: meer capaciteit in de scholen, vaker vuilnisbakken legen aan bushaltes, extra politiecapaciteit in de gemeente en ook de dienst bevolking op het gemeentehuis bereidt zich best voor op enkele nieuwe taken."

Staatssecretaris Nicole De Moor begrijpt dat een eerste reactie -zoals die van de burgemeester gisteren- altijd wat feller is, maar ze heeft ondertussen contact gehad met de burgemeester. Die klinkt ondertussen al wat gematigder, en heeft het ondertussen over een 'mensonwaardige oplossing".

"Jabbeke is een slecht idee," zegt Maaike De Vreese van N-VA. Een open asielcentrum in Jabbeke is geen goed idee. Jabbeke draagt al genoeg gevolgen van illegale transmigratie en krijgt bovendien een gesloten centrum op zijn grondgebied. Hier is geen draagvlak voor, Jabbeke doet al zijn deel."

Lees ook: