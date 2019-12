"Kom niet met de wagen naar de Warmste Week"

Over precies twee weken start de Warmste Week in Kortrijk, die zal tot 100.000 mensen naar de stad lokken. En dat betekent een grote uitdaging voor mobiliteit en veiligheid. De stad en politie hebben een heel plan uitgewerkt.

Intussen is op Kortrijk Weide de opbouw van de site volop gestart. Die wordt tijdens de Warmste Week trouwens helemaal afgesloten. Iedere bezoeker moet door één ingang naar binnen. Er zullen maximum rond 7.000 mensen tegelijkertijd naar de optredens en liveradio kunnen komen kijken. Een gespecialiseerde firma heeft het mobiliteitsplan uitgewerkt. En laat het duidelijk zijn: met de wagen kom je als bezoeker niet dicht in de buurt.

De evenementensite ligt vlakbij het stadion van Kortrijk maar rondom is er onvoldoende parkeerruimte. Bovendien starten er op 5 december werken aan de stationsomgeving. Wie met de auto komt, zal dus geen parkeerplaatsen vinden in de buurt van het Nelson Mandelaplein.

Tijdelijke fietsenstalling

Stad Kortrijk voorziet wel een tijdelijke fietsenstalling vlakbij de ingang aan de Burgemeester Lambrechtlaan.

Lees verder onder de foto

Het station van Kortrijk moet een vervoersknooppunt worden met taxi's en shuttlebussen naar de randparking op Hoog Kortrijk. Ook wordt het treinaanbod van en naar Gent, Antwerpen, Brugge en Brussel verder uitgebreid. Er is ook een Warmste Week-treinbiljet: voor 12 euro een heen- en terugreis naar Kortrijk. Van het station naar de site van de Warmste Week is het 10 minuten wandelen.

Wie toch met de auto komt, kan gratis parkeren op alle parkings van Hoog Kortrijk. Deze zijn bemand van 9u tot 1u30 en er zijn ook shuttlebussen voorzien.

Veiligheid staat centraal

De Politiezone Vlas staat samen met een privébeveiligingsdienst in voor de veiligheid tijdens de Warmste Week. De site wordt volledig afgesloten, er is maar één in- en uitgang. De bezoekers worden geteld. Die cijfers worden gebruikt om de site bij grote drukte eventueel af te sluiten. Er komt duidelijke communicatie via LED-walls over eventuele wachttijden. Er komen ook extra mobiele camera's op de invalswegen naar de stad. Ook de politiedrone van Zone Westkust wordt ingezet tijdens het event.