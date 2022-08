"Kom morgen niet": weer zonder afspraak naar autokeuring

Morgen kan je ook in West-Vlaanderen opnieuw zonder afspraak naar de autokeuring. Vanaf nu zal dat elke vrijdag zo zijn. Door corona was dat lang niet meer mogelijk.

En net als in Oost-Vlaanderen eerder deze week verwachten ze ook bij ons hinder door lange wachtrijen.

"Rijen vroeger afgesloten"

"Kom niet morgen", is de opvallende oproep van Ignace Van Overbeke, gedelegeerd bestuurder van KM Keuringsbureau Motorvoertuigen.

"De wachtrijen zullen heel lang zijn in heel West-Vlaanderen. De politie kan tussenkomen en de betrokken gemeentebesturen zijn op de hoogte. We kunnen 400 keuringen doen per dag maar geen 2.000. Wellicht worden de rijen morgen vroeger afgesloten als voertuigen buiten ons terrein aanschuiven en zullen wagens worden weggestuurd."