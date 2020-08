Koksijde Yachting Club gesloten na coronabesmetting, andere medewerkers testen negatief

Een keukenmedewerker van Koksijde Yachting Club testte positief op het coronavirus. Eerder deze week werd zijn zus in het ziekenhuis opgenomen met het coronavirus. Hoewel hij geen symptomen vertoonde, bleek de medewerker zelf dus ook besmet.

De Koksijde Yachting Club moet nu zeker voor 9 dagen de deuren sluiten. Het clubhuis, waaronder het café en de kleedkamers, is dus niet toegankelijk. Ook alle activiteiten van de komende twee weken worden afgelast.

Medewerkers werden getest, niemand positief

Alle medewerkers van de club werden getest, en moeten nu voor 2 weken in quarantaine blijven. Zopas werden de resultaten bekendgemaakt: van de meer dan 40 geteste personen bleek niemand positief.

Over 9 dagen worden de medewerkers opnieuw getest. In zaal De Kerkepanne, aan de Strandlaan in Koksijde, wordt een crisiscentrum opgericht om dat zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Uit voorzorg blijft de club zeker nog tot dan gesloten.

Koksijde ruim onder alarmdrempel

Uit de meest recente coronacijfers blijkt dat Koksijde de corona-alarmdrempel niet overschrijdt. De voorbije 7 dagen waren er 2 nieuwe bevestigde gevallen. Omgezet naar 100.000 inwoners gaat het in de voorbije 7 dagen om 9 bevestigde gevallen.

