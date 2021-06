Het was N-VA die het voorstel lanceerde, op basis van een Europese resolutie. In de ‘Vrijheidszone’ is iedereen welkom, ongeacht afkomst of geaardheid. De hele gemeenteraad keurde het voorstel goed.

In de resolutie die de gemeenteraad heeft aangenomen veroordeelt ze alle vormen van geweld of discriminatie op basis van geslacht of seksuele voorkeur, en veroordeelt ze ook verbaal geweld tegen seksuele voorkeur.