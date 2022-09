Koksijde heeft voortaan een volledig netwerk aan fietsstraten. Koksijde had al enkele fietsstraten, maar dat netwerk is nu uitgebreid en met elkaar verbonden: de route verbindt zo Nieuwpoort met De Panne.

Burgemeester Marc Vanden Bussche schoot vanmorgen een fietsroute van nieuwe fietsstraten op gang in Koksijde. De route loopt van Nieuwpoort tot in De Panne en moet het zo veiliger maken voor fietsers. In zo'n fietsstraat mag je maximum 30km/u rijden en geen fietsers inhalen met de wagen of motor.

Koksijde hoopt dat ze het netwerk van fietsstraten later nog meer kunnen uitbreiden. Ze willen ook meer tweedeverblijvers de fiets op voor hun verplaatsingen aan de kust.