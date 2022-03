Koksijde vangt 40 Oekraïense vluchtelingen op in vakantievilla

De vluchtelingen zouden eerst in Brugge of De Haan terecht kunnen, maar uiteindelijk is het Koksijde dat halsoverkop besliste om hen op te vangen.

Burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde kwam de groep uit Oekraïne persoonlijk groeten. Hij wil meteen alles doen om de oorlogsvluchtelingen rust en veiligheid te bieden.

"We hebben meteen ons beste beentje voorgezet", zegt de burgemeester. "We kunnen dat aan. We gaan kijken of de kinderen naar school kunnen gaan en hun normaal leven kunnen hervatten."

"Twee weken niet geslapen", getuigt mama met baby

Tot vrijdag zaten de 41 vrouwen, kinderen en baby's in barre omstandigheden aan de Pools-Oekraïense grens. Zaterdagnacht zijn de vluchtelingen opgepikt in een sporthal in Lodz in Polen.

"Dat zijn allemaal jonge vrouwen. enkele bejaarde dames. En meestal kindjes en ook twee baby's", vertelt Tatiana Stalmakh, een Belgisch-Oekraïense vrouw uit Koksijde.

De groep is dus toevallig samengesteld, maar het zijn allemaal mensen die halsoverkop Oekraïne door de oorlog zijn ontvlucht. Ook Krystyna, een mama met haar baby van 5 maanden.

"Ik heb bijna twee weken niet geslapen. Ik was zo ongerust voor mijn baby. Ik wilde zo goed voor hem zorgen, ook in de schuilkelders waar we zaten. Nu kan hij hier eindelijk slapen zonder zorgen. Eindelijk is hij in veiligheid."

"Niet wachten op hogere overheid", zegt burgemeester

De burgemeester geeft toe dat het allemaal ongecoördineerd verloopt. Maar hij kan niet langer wachten op draaiboeken en procedures van de overheid.

"We zijn dat al gewoon. We moeten het allemaal een beetje zelf doen, maar ik doe dat wel graag. Ik kan dan misschien ook wel tips geven aan de overheid."

Allemaal erg geïmproviseerd, maar een oorlog komt niet op afspraak. Als er straks nog een bus met vluchtelingen komt zijn ze in Koksijde ook welkom.

De burgemeester wil ook tweedeverblijvers warm maken om beschikbare appartementen open te stellen voor deze mensen.