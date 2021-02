Koksijde sluit basis- en kleuterschool na besmettingen Britse variant

Het blijkt om de Britse variant van het coronavirus te gaan. De crisiscel besliste dinsdagvoormiddag om de gemeentelijke basisschool van Koksijde te sluiten tot en met de krokusvakantie. In drie klassen van de lagere afdeling is een leerling positief getest. Ook de afgelopen weken waren er al verschillende besmettingen. De beslissing wordt genomen omdat het gaat om de Britse variant van het coronavirus.

"De sluiting komt er omdat we bijzonder bezorgd zijn omwille van het feit dat het over drie gevallen gaat met de Britse variant en dat ook enkele kinderen uit andere klassen ziek zijn. We willen erger voorkomen. Als we op die manier een periode van tien dagen (krokusvakantie inclusief) overbruggen, kan er dan maximaal ingezet worden op een veilige heropening van de school na de vakantie", zegt Burgemeester Marc Vanden Bussche.

Verder besliste de crisiscel van de gemeente ook om alle buitenschoolse activiteiten in de gemeentelijke gebouwen tot en met 11 februari te schrappen. De regeling geldt niet voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang op voorwaarde dat een strikte scheiding wordt voorzien tussen de kinderen van verschillende scholen.