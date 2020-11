Koksijde maakt videochatten met patiënten az West mogelijk

Door de coronacrisis geldt er een beperkte bezoekregeling in het az West in Veurne. Daarom slaan Lokaal Bestuur Koksijde en AZ West de handen in elkaar zodat inwoners van Koksijde kunnen videochatten met patiënten in het ziekenhuis.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Wij beseffen dat de opgelegde bezoekbeperking heel zwaar is, zowel voor de gehospitaliseerde patiënten als voor de familieleden op het thuisfront. Dit sociaal isolement kan men overbruggen door via videochat contact te houden. Maar niet iedereen is daartoe in staat. Vandaar dat we dit project opstarten zodat familieleden regelmatig de kans krijgen om in woord en beeld in contact te komen met hun dierbaren’.

Het callcenter voor videochat met az West is vanaf 17/11 operationeel vanuit het gemeentehuis van Koksijde en gebeurt op afspraak. Reserveer je plaatsje op voorhand. Er is ook telkens begeleiding voorzien.

Praatjes op wekelijkse markt

Heb je nood aan een aangenaam gesprek? Wil je jouw hart eens luchten? Of je gevoelens delen? Ook daar heeft Lokaal Bestuur Koksijde aan gedacht. Op de wekelijkse markt staan medewerkers en vrijwilligers van het Sociaal Huis voor je klaar. Elke vrijdagmorgen luisteren de medewerkers naar hoe het met je gaat. Misschien heb je een hulpvraag of wil je wat meer uitleg over onze diensten? Of heb je nood aan wat sociaal contact of een opbeurend praatje?

Kom gerust langs. De medewerkers en vrijwilligers ontvangen jou met open armen. Uiteraard met mondmasker en op nodige afstand.