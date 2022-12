Koksijde (by light) baadt in magische sfeer

De kust is met de gezonde zeelucht en het strand ideaal om in de winter wat extra energie op te doen. Maar de tien kustgemeenten pakken in de eindejaarperiode ook uit met allerlei activiteiten die ook voor een feestelijke sfeer zorgen tijdens deze donkere dagen. Zo pakt Koksijde uit met een bijzonder lichtspektakel en een strandbos. Op het strand staan driehonderd kerstbomen. Dorine Geerens, schepen van Toerisme Koksijde: "Koksijde is er voor gekend om met Kerstmis extra aandacht te geven aan kerstverlichting. We hebben ook een heel eigen ploeg. Alles is van eigen maak in Koksijde, van onze eigen diensten gemaakt. En we hebben het dit jaar aangevuld met speciale effecten van een gespecialiseerde firma."

Het parcours is vijf kilometer lang en gaat langs onder meer het strand, Abdijmuseum Ter Duinen, het gemeentehuis met ijsbaan en het Casinoplein.