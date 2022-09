Koksijde legt omgeving Japans Paviljoenlaan opnieuw aan

In de plannen wil de gemeente het bestaande groen behouden en zelfs uitbreiden. De weg moet vooral veiliger worden: waar mogelijk aparte voetpaden en parkeerplaatsen in betongrastegels. In de Japans Paviljoenlaan komen fietssuggestiestroken.

Bomenrij blijft

“We vonden het belangrijk om het specifieke karakter van de Japans Paviljoenlaan, met de dubbele rij linden, zeker te behouden,” zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Het is kenmerkend als toegang tot de achtergelegen wijk. Om de bomen maximaal te beschermen zal het parkeren daar niet meer mogelijk zijn”.

Met de heraanleg zullen ook rioleringswerken gebeuren en er komt zuiniger straatverlichting. De gemeente raamt de werken op 1,2 miljoen euro.