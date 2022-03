Koksijde koopt laatste amfibieboot: "Maritiem erfgoed"

Koksijde kocht de boot voor 45.000 euro. De vorige eigenaar was kapitein Rik Vandewalle die zijn tochten moest stoppen door de strengere regels in juni 2021.

Amfibieboten werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd om militairen en materiaal te transporteren. Na de oorlogsjaren bleven die vaartuigen achter op het strand. Sommige werden ingezet voor toeristische vaarten aan de kust. In het voor- en najaar genoten veel zeeklassen van een tocht in Koksijde, Sint-Idesbald en De Panne. Tijdens de zomer waren dat toeristen.

De laatste amfibieboot van de kust vond je in Koksijde. De boot gaat al zeker mee in de Garnaalstoet op 26 juni 2022 en krijgt zo een derde leven.

Uit Tweede Wereldoorlog

Kusterfgoed Amfibieboot ’De Normandie’ heeft een lange geschiedenis. Oorspronkelijk was het een legervaartuig dat in de Tweede Wereldoorlog werd ingezet om manschappen en materiaal gemakkelijk aan land te krijgen. Na de oorlog lieten de geallieerden de schepen achter en werden ze gebruikt voor de visserij, maar vaak ook voor het toerisme. Het schip krijgt altijd veel belangstelling, want het kan zowel varen als rijden. De boot heeft veel verhalen…Volgens opzoekingen van kapitein Rik is de boot wellicht gebouwd in 1942.

De veiligheidsvoorschriften worden steeds strenger. Maar ook de coronacrisis en de zandopspuitingen waren een reden om te stoppen.

"Fantastische jaren"

Rik nam ’De Normandie’ tien jaar geleden over van Ronny Vanhoutte, die maar liefst 25 jaar met de amfibieboot voer.

Rik Vandewalle: "In het voorjaar en het najaar deden we vooral zeeklassen. Tijdens de zomermaanden gingen we op tocht met de badgasten. Maar we verwelkomden ook de Sint aan boord, waren paraat voor de jaarlijkse zeewijding en ook asverstrooiingen op zee, huwelijken en zelfs een huwelijksaanzoek kwamen aan bod. Het waren fantastische jaren.”

Derde leven

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Koksijde koestert zijn erfgoed! Die amfibieboten zijn een bijzonder stukje toeristische geschiedenis. Zeventig jaar hebben ze hier voor onze kust gevaren. Twintig jaar geleden was er in bijna elke kustgemeente nog één. Tot vijf jaar geleden was er nog een andere amfibieboot, in Blankenberge, maar die eigenaars zijn ermee gestopt. Toen we vernamen dat ook kapitein Rik Vandewalle in Koksijde zou stoppen waren we direct geïnteresseerd om dit vaartuig over te nemen.

De boot is zo onlosmakelijk verbonden met ons stukje kust. Het is een beeld dat op het netvlies blijft gebrand. We bedanken Rik voor zijn goeie zorgen, want het vaartuig is in bijzonder goeie staat ondanks zijn ouderdom. We bekijken wat er allemaal mogelijk is. De boot vindt momenteel zijn onderkomen in de werf van Oostduinkerke. Eén ding is zeker. De amfibieboot wordt een nieuw pronkstuk in onze jaarlijkse Garnaalstoet. Dit jaar op 26 juni 2022."

BEKIJK HIER DE BEELDEN VAN DE LAATSTE TOCHT VAN DE NORMANDIE (2021):