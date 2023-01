Koksijde kandidaat BK veldrijden 2027

Koksijde heeft trouwens vandaag bekend gemaakt dat het kandidaat is om in 2027 het Belgisch kampioenschap veldrijden te organiseren. Datzelfde jaar komt ook al het wereldkampioenschap naar West-Vlaanderen, naar Oostende.

Koksijde heeft een jarenlange traditie. Het organiseerde eerder al één maal het Belgisch en tweemaal het wereldkampioenschap op het volledig natuurlijke parcours van de duinencross. Burgemeester Vanden Bussche schat de kandidatuur alvast hoog in.

"De wielerbond is al ingelicht, dus dat ziet er goed uit. Wij hebben een traditie van een echte klassieker, de cyclocross. En we willen dat in standhouden door ook mee te doen aan het Belgisch kampioenschap", klinkt het bij burgemeester Marc Vanden Bussche.