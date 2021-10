Koksijde helpt bewoners aan Covid Safe Ticket

Maar het gebruik van de coronapas is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zoals voor oudere mensen bijvoorbeeld die geen smartphone hebben. Kustgemeente Koksijde, met de oudste bevolking van het land, zet vier vrijwilligers in om mensen te helpen met het installeren van de app. Maar je kan ook het papieren coronacertificaat laten afdrukken in het sociaal huis en in de bibliotheek. (Lees verder onder de foto)

Digi-vrijwilligers

"Wij hebben heel wat inwoners die geen gsm hebben of kunnen gebruiken of bang zijn. Dat is de doelgroep die graag een koffietje gaat drinken, die graag op restaurant of tearoom gaat," zegt seniorenconsulente Katleen Calcoen. "Die mensen houden hier ook de economie draaiende in Koksijde daarom willen we ze graag helpen om dat certificaat op hun smartphone te krijgen of af te drukken." Wie de app op zijn smartphone wil installeren kan terecht bij vier digi-vrijwilligers, zoals Marc. Hij mag dan al 75 zijn, de aanmelding via ItsMe en de Covid Safe app hebben voor hem geen geheimen meer.

De coronapas kan je ook zelf thuis afdrukken vanuit het platform mijngezondheid.be of telefonisch opvragen.