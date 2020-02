Koksijde heet alle kinderen van het asielcentrum welkom

Fedasil legt momenteel de laatste hand aan de noodopvang voor asielzoekers op de luchtmachtbasis van Koksijde. De eerste bewoners zullen er zich in de tweede helft van deze week installeren. Er zullen maximaal 300 personen opgevangen worden in Koksijde, en dat ten laatste tot 30 juni 2020.

Ook heel wat kinderen maken de verhuis naar Koksijde. De eerste groep kinderen is afkomstig uit 10 verschillende landen verspreid over 4 continenten, gaande van Venezuela over Eritrea tot Afghanistan. Om de schooloverstap voor alle partijen vlot te laten verlopen starten vandaag al 23 kindjes in de Koksijdse scholen. Samen met hun ouders kunnen ze er kennismaken met hun nieuwe school en klasgenootjes.

“Voor de instroom in de Koksijdse scholen werd, net zoals in 2015, een schoolspreiding uitgewerkt”, zegt schepen van Onderwijs Lander Van Hove. “Zo zorgen we ervoor dat alle scholen een aantal kinderen opvangen, maar dat de extra druk per school beperkt blijft.” Er wordt ook rekening gehouden met de al bestaande klasgroep in elke school. In de toekomst zal de spreiding van nieuwe kinderen uit het centrum zo verder gebeuren.

Op de foto zie je de leden van de kindergemeenteraad die de asielzoekers welkom heten.