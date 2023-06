Koksijde en provincie sluiten samenwerkingsovereenkomst rond reconversie militaire basis

De eerste plannen zijn bijna 25 jaar oud. Koksijde blijft geduldig en steeds meer wordt het een heel concreet plan om het 400 hectare groot gebied te herbestemmen. Een plaats om te fietsen, te vliegen, te golven en open ruimte mooi te maken.

Marc Vanden Bussche, burgemeester Koksijde: "Onze grootste wens is om zoveel mogelijk te laten bestaan wat er nu is. Namelijk een vliegveld en onze landbouw. Heel belangrijk, en dat is nieuw, een rechtstreekse fietsverbinding tussen Veurne en Koksijde dorp. En de reconversie van de oude kazerne waar de werkplaatsen van Koksijde en Oostduinkerke gaan samenkomen. Daar is er de mogelijkheid om wat bouwgrond te creëren waar nu de oude werkplaatsen zijn."

Klaar voor verkiezingen

Het plan toont hoe groot de zone is waarvoor de nieuwe bestemming in de komende jaren concreet moet worden. Koksijde en de provincie willen in elk geval klaar zijn, als ook betrokken partners als defensie de site uiteindelijk verlaten. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening: "We zijn begonnen met een masterplan en intussen zitten we in het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat komt in de provincieraad tegen de tweede helft van dit jaar. Volgend jaar komt er nog een openbaar onderzoek waarbij betrokkenen opmerkingen mogen formuleren. We willen naar een definitieve vaststelling gaan voor de verkiezingen van volgend jaar."

De nieuwe helibasis in Oostende staat echter nog compleet in de kinderschoenen. Dat de helikopters hier heel snel, voor altijd vertrekken, is weinig waarschijnlijk.