Koksijde blijft tweedeverblijverstaks innen, ondanks herroeping Hof van Beroep

Niet enkel in Koksijde, maar ook in De Panne en Knokke worden geen gemeentebelastingen geïnd. Tweedeverblijvers, daarentegen, worden wel belast: zij dienen jaarlijks zo'n 700 tot 1.000 neer te leggen. Velen van hen vinden die regeling discriminerend. Dat is ook de motivatie van het Hof van Beroep om de strategie opnieuw nietig te verklaren: een schending van het discriminatieverbod, dat is vastgelegd in de grondwet.

Volgens de gemeente is de regeling wel uitvoerig gemotiveerd. Schepen Dirk Dawyndt legt uit dat de gemeente de belastingsdruk voor haar inwoners wil verlagen, maar dat tweede verblijven ervoor zorgen dat de woningmarkt onder druk komt te staan. Op die manier gaan de vastgoedprijzen door het dak, waardoor jonge gezinnen, die geen woning meer kunnen betalen, uit de gemeente wegtrekken.

Net dat wil Koksijde compenseren met de tweedeverblijfstaks. Met de opbrengsten draagt de gemeente bij aan betaalbare woningbouw.