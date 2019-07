In Koksijde is 4 op de 10 inwoners 65-plusser

De Vlaamse bevolking vergrijst snel. Begin 2019 was 20 procent, of 1 op de 5, Vlamingen ouder dan 65 jaar. In 2000 lag dat cijfer nog op 16 procent. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

De impact van de babyboomgeneratie laat zich voelen. "Sinds de eeuwwisseling nam het aandeel van de wettelijke bevolking van 65 jaar of ouder toe: van 16,7 procent in 2000 over 18,2 procent in 2010 naar 20,2 procent in 2019", meldt Statistiek Vlaanderen.

Vooral aan de kust zijn er een aantal gemeenten met een groot aandeel 65-plussers. In gemeenten als Knokke-Heist (35,3 procent), Nieuwpoort (34,7 procent) en Middelkerke (33,6 procent) is meer dan één op de drie inwoners ouder dan 65. Grootste uitschieter is Koksijde met 40 procent 65-plussers.

Totale bevolking

Tussen 2010 en 2019 is de bevolking in Vlaanderen met 5 procent toegenomen. In een aantal gemeenten ligt die groei een stuk hoger. In Bredene bijvoorbeeld is dat ruim 11 procent, in Roeselare 9,6 procent. Maar er zijn ook een paar gemeenten, 15 in totaal, waar de bevolking krimpt in plaats van aangroeit. Het gaat dan vooral om gemeenten in de provincie West-Vlaanderen zoals Spiere-Helkijn (-2,9 procent), Zuienkerke (-2,7 procent) en Heuvelland (-2,7 procent).