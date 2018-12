Koffiesector groeit in West-Vlaanderen

De koffiesector in Vlaanderen, en bij uitbreiding in West-Vlaanderen kent een groei.

Dat blijkt het nieuwe themanummer van "West-Vlaanderen Werkt" van de provincie. Niet alleen passeren er jaarlijks miljoenen zakken koffie langs de haven van Zeebrugge, ook verschillende logistieke bedrijven pikken daar een graantje van mee en staan in voor de opslag en de verdeling van het product. De grootste spelers bij ons zijn Supremo uit Brugge, Seabridge (Zeebrugge) en Briz Coffee (Kortrijk). Samen tellen ze 50 werknemers, goed voor een omzet van 106 miljoen euro.

Koffiebranderijen

In West-Vlaanderen zijn er momenteel 23 onafhankeliijke koffiebranderijen. Dat waren er in 2014 nog twintig. Het gaat voornamelijk om kleine familiebedrijven. Ze zitten verspreid over de hele provincie. De grootste zijn Carantos (Blankenberge), Viva Sara (Vichte) en Grootmoeders Koffie uit Gullegem. Alle branderijen samen produceren elk jaar 800.000 kilo koffie, zowat twee procent van de koffieconsumptie in het land. De branderijen spelen vooral op streekgebonden smaakvoorkeuren in. De laatste vijf jaar stegen de omzet en de productie van koffie en ook de werkgelegenheid nam toe in de branche.

De populariteit van koffie vertaalt zich ook in de talrijke koffiebars, barista's en koffiespeciaalzaken die de provincie nu telt.