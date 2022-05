Koffiemok als bedanking voor havenpersoneel

De haven van Zeebrugge is onlangs samengegaan met die van Antwerpen. Daar was de koffiemok al een jaarlijkse traditie, en nu volgt Zeebrugge dus ook. Er werken om en bij de 70.000 mensen in de eengemaakte haven.

Tiny Corneillie, Port of Antwerp-Bruges: "Wij proberen zoveel mogelijk havenmensen te bereiken. Iedereen die in de haven werkt. Zowel arbeiders als bedienden. We willen hen een hart onder de riem steken. We willen hen bedanken voor alle inspanningen die ze leveren om de haven te doen draaien."