Koetsier Mark Wentein met pensioen na loopbaan van 47 jaar

Voor de deur van het stadhuis stapte Mark Wentein daarna symbolisch af als koetsier. Hij begon in 1974 als 18-jarige jobstudent te koetsieren voor Firmin Stael, de toenmalige folkloreman die de koetsen omschakelde van taxi naar toerisme.

Naast koetsier in Brugge is Mark ook actief in het mennen op het hoogste internationale niveau. Hij is de langst rijdende competitiemenner (bijna 50 jaar) voor de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie. In 1981 werd hij voor het eerst Belgisch kampioen mennen bij de enkelspan pony’s. Hij nam deel aan zes WK’s enkelspan paard. Hiervoor kreeg hij van de Fédération Equestre Internationale in Lausanne in 2021 de ‘Golden Badge of Honnor’.